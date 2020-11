Były mąż obecnej żony Jacka Kurskiego dostał pracę w TVP! Tomasz Klimek wyreżyserował koncert niepodległościowy

marcepan 6 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

po co o tym pisać kiedyś było by to niemożliwe aby dwoje rozwodników z dziećmi brali ślub kościelny po raz drugi jak to się ma do wiary i tego co nas uczono na lekcjach religii że przysięgę przed Bogiem składamy tylko raz!!!!!!!!