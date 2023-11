Były menadżer Mandaryny o jej pamiętnym występie w Sopocie. Stwierdził, że AGENT INNEJ GWIAZDY zniszczył jej występ. To znana postać

Mandaryna szczyt popularności niewątpliwie przeżywała na początku lat 2000. Wokalistka niegdyś spełniała się jako tancerka i choreografka grupy Ich Troje. Po ślubie z Michałem Wiśniewskim stała się jednak pełnoprawną celebrytką. Duża w tym zasługa słynnego reality show "Jestem jaki jestem", w którym para odsłaniała przed Polakami kulisy codziennego życia. Kamery programu uwieczniły m.in. ślub pary na biegunie, który do dziś pozostaje jedną z najbardziej nietuzinkowych ślubnych ceremonii polskiego show biznesu. O Mandarynie lata temu mówiło się też rzecz jasna za sprawą jej wokalnej kariery. Przypomnijmy, że była żona czerwonowłosego lidera Ich Troje wydała w sumie trzy albumy studyjne. Dla fanów wokalistki szczególne znaczenie z pewnością ma jej drugi krążek "Mandarynkowy sen". To właśnie na nim znalazł się bowiem ikoniczny utwór "Ev'ry night".

Były menadżer Mandaryna wspomina jej pamiętny występ w Sopocie.

W rozmowie z reporterem Pomponika Filo stwierdził, że Mandaryna wpadkę w Sopocie "zawdzięcza" Maciejowi Durczakowi - który wówczas był menadżerem Dody. Artysta wspomniał, że mężczyzna rzekomo "zapłacił ludziom, żeby mógł wejść do pomieszczenia, gdzie się steruje głosem". W najnowszym wywiadzie były menadżer Mandaryny stwierdził również, że jego zdaniem wokalistka wciąż nie do końca przepracowała wydarzenia z 2005.

Marta ma - moim zdaniem - nieprzepracowany ten Sopot. (...) Tak było, to jest potwierdzona informacja. To nigdy nie zostało opublikowane. Też namawiam Martę, żeby nagrała wywiad-spowiedź po latach i powiedziała to wszystko (...) - powiedział były menadżer wokalistki w rozmowie z Pomponikiem.

Były menadżer Mandaryny o występie w Sopocie. Sensacyjne szczegóły

W rozmowie z reporterem serwisu były menadżer Mandaryny stwierdził, że dziś występ wokalistki nie wywołałby raczej tak dużego zamieszania, jak lata temu - jak bowiem ocenił, obecnie wiele artystek nie potrafi śpiewać. W wywiadzie zdradził również, co dokładnie miało pójść nie tak na sopockiej scenie. Według byłego menadżera Mandaryny, ta zaangażowała ponoć do występu chórzystkę o zbliżonej barwie głosu do jej własnej, co miało zamaskować jej wokalne niedociągnięcia. Niestety plan nie wypalił.