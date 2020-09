Mija 15 lat od występu Mandaryny w Sopocie! Wciąż ZNACIE "EV'RY NIGHT"?

W każdą niedzielę emitowano na żywo odcinki podsumowujące wydarzenia z całego tygodnia. Ktoś wpadł na pomysł, aby w jednym z nich Marta "zaśpiewała" piosenkę dla męża. Wiśniewska wykonała z playbacku utwór Stand by your man i została ciepło przyjęta przez widzów. Prawdopodobnie właśnie wtedy zrodził się plan zrobienia z niej nowej gwiazdy polskiej piosenki.

Płyta Mandarynkowy sen z trójwymiarową okładką błyskawicznie ukazała się na rynku, a single Here I go again i Ev'ry night stały się hitami. Mandaryna miała już całkiem spore grono fanów i ogromną popularność, ale wszystko runęło niczym domek z kart za sprawą jednej złej decyzji.