Były szef "Wiadomości" TVP chwali się urlopem W ROSJI. W komentarzach zawrzało

Były szef TAI chwali się pobytem w Rosji

Olechowski pławi się w luksusie , a swoim udanym życiem od niedawna chwali się na Instagramie, gdzie pokazuje m.in. zdjęcia z licznych podróży. Wśród nich znalazła się fotografia z wycieczki do Rosji , co nie umknęło uwadze dziennikarza, Szymona Jadczaka.

Nie wierzę, że @OlechowskiJarek wrzucił wczoraj zdjęcie z wycieczki do Rosji. To musi być włam na konto. B. szef Wiadomości TVP na wakacjach w mieście Putina? Nie chce mi się w to wierzyć. Przecież Reset, Cenckiewicz, Rachoń... - pisze na X Jadczak.