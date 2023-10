Milionerzy z TVP: Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Edyta Lewandowska. Ujawniono ich SZOKUJĄCE zarobki

Zarobki w Telewizji Polskiej to temat równie kontrowersyjny, jak i jej obiektywność. Jednak to nie tajemnica, że rząd PiS jest wyjątkowo hojny dla TVP. "Onet" dotarł do zapisów umów prowadzących głównego wydania "Wiadomości" i chyba nikt nie spodziewał się aż tak wysokich kwot. Coroczny zastrzyk finansowy z budżetu państwa sprawia, że gwiazdy TVP to prawdziwi milionerzy.