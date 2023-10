TVP nie zorganizuje "Sylwestra marzeń" w Zakopanem? Zaskakujące słowa osoby z Urzędu Miasta stolicy Tatr

Przez ostatnie siedem lat Telewizja Polska organizowała popularnego "Sylwester marzeń" w Zakopanem , z wyjątkiem roku 2020, kiedy z powodu pandemii wydarzenie przeniesiono do Amfiteatru w Ostródzie. Obecnie wiele wskazuje na to, że impreza emitowana przez TVP2 nie odbędzie się w stolicy polskich Tatr.

"Sylwester marzeń" po raz pierwszy od kilku lat nie odbędzie się w Zakopanem?

Żadne rozmowy nie są jeszcze prowadzone. Organizator główny, czyli Telewizja Polska nie zwróciła się do nas do tej pory. Myślę, że trzeba poczekać do wyborów, wtedy się wszystko rozstrzygnie, natomiast jeśli Telewizja Polska ma jakieś plany, to pewnie lada moment taka rozmowa z panem burmistrzem się odbędzie. Jest to na poziomie pana prezesa telewizji i pana burmistrza Zakopanego. Dotychczasowe imprezy cieszyły się dużym powodzeniem, więc z naszej strony zainteresowanie sylwestrem jest, choć oczywiście mamy też głosy przeciwne. Decyzja jednak w dużej mierze zależy do Telewizji Polskiej - przekazała Pacelt-Mikler w rozmowie z dziennikarzem "Eski".