Zagraniczne media grzmią po występie Black Eyed Peas na "Sylwestrze Marzeń". Dostało się TVP i rządzącym...

Występ Black Eyed Peas na "Sylwestrze Marzeń" TVP wywołał w polskich mediach ogromną dyskusję. Amerykańscy muzycy wyszli na scenę z tęczowymi opaskami na ramionach, co, jak twierdził w relacji na żywo Tomasz Kammel , było wcześniej ustalone z władzami telewizji publicznej. O ile gest grupy przyjęto pozytywnie, to tłumaczenia Telewizji Polskiej już nieco mniej.

Burza wokół tęczowych opasek Black Eyed Peas. Temat podłapały światowe media

O sprawie poinformowało wiele zagranicznych portali, w tym Daily Mail, Deadline, TMZ czy Metro. Część z nich przekazała wieści o geście muzyków w sposób neutralny, nawiązując też do wcześniejszej decyzji Mel C o zrezygnowaniu z występu w TVP . Wielokrotnie cytowano też słowa Marcina Warchoła, który nazwał wydarzenie "Sylwestrem Wynaturzeń", a potem wszedł w polemikę z frontmanem grupy na Twitterze .

Zagraniczne media o Black Eyed Peas na Sylwestrze Marzeń. Wbito wiele szpil rządzącym

TVP było wielokrotnie krytykowane za jednostronną narrację na korzyść partii PiS, a mimo to sami zaprosili do siebie Black Eyed Peas. Pomysł władz TVP, żeby nawiązać współpracę z grupą, która w 2003 roku zasłynęła utworem o jedności "Where is the Love?" i słynie z krytyki terroryzmu i wojen, wydaje się co najmniej śmiesznie niejasny - pisze Daily Beast.