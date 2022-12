Świat już wie o rezygnacji Mel C z udziału w koncercie TVP. Tak piszą o Polsce: "Chroni osoby LGBTQ+ NAJGORZEJ W UE"

krzywe 41 min. temu zgłoś do moderacji 109 40 Odpowiedz

Powołać to całe lgbt z plusami na przeszkolenie do wojska. Chyba nie są zwolnieni z powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny?. Co tu robią zdjęcia Prezydenta RP?. Jaki mają związek z decyzjami tej niby "gwiazdy"?. To profanacja i obraza Urzędu a zwłaszcza Osoby Prezydenta I na koniec. To nie jest żaden sylwester naszych marzeń!. Od lat te same twarze z tymi samymi wyświechtanymi piosenkami!, a w prezencie noworocznym od państwa , kolejne drakońskie podwyżki cen i opłat wszystkiego co tylko możliwe. Kto i po co sprowadza te byłe niby gwiazdy . Minęły czasy gdy byliśmy zaściankiem Europy i wystarczyło że ktoś kiwnął do nas palcem a my wyliśmy z zachwytu i ekstazy. No i czy umowa o występie obowiązuje obydwie strony i jej jednostronne zerwanie ,wiąże się z wysokim odszkodowaniem?. W tym przypadku od zaproszonej "gwiazdy".