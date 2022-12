Internauci DRWIĄ z TVP i dziękują Mel C za rezygnację z koncertu: "Świetna decyzja. Jesteśmy z ciebie dumni!"

W poniedziałek wieczorem okazało się, że Melanie C jednak nie przyjedzie do Polski, by wystąpić na Sylwestrze Marzeń TVP. W opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych oświadczeniu nie pozostawiła wątpliwości co do powodów swojej rezygnacji z występu. Była Spicetka napisała wprost, że przedstawiono jej informacje, które "nie zgadzają się z jej poglądami na temat grup społecznych, które wspiera".