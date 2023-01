Były właściciel Zatoki Sztuki przerywa milczenie! Mówi o powiązaniach z "Krystkiem" i Iwonie Wieczorek

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tam po drugiej stronie budynku teraz :są drzewa i droga, a co kiedyś było w miejscu tej drogi ? może tam iść z radarem i pokopać.Może bardziej przyjrzeć się planom , bo jak powiedział T., że "plaża nigdy nie należała" do ZS, to po co tracić czas i siły, zanalizować plany szczegółowo i miejsca gdzie jest coś już "zaklepane: na stałe,jak np.droga i drzewa.Przecież trzeba założyć, że sprawcy ,jedna osoba to być nie mogła, działali pod wpływem silnego stresu i na szybko, wiec nie było mowy o kosmicznym pomyśle i misternym planie, może to było "teraz i tu".