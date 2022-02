Były współpracownik Jeffreya Epsteina TEŻ POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO

Miliarder zwabiał do swojej willi nastolatki z biednych rodzin pod pretekstem "masażu", po czym oferował im pieniądze za usługi seksualne. Niektóre z nich "wypożyczał" swoim bogatym znajomym, inne wykorzystywał do werbowania kolejnych ofiar.

W 2019 roku Epstein został aresztowany, jednak nie doczekał procesu, bo - oficjalnie - popełnił samobójstwo w celi. Pojawiły się jednak teorie, że to ktoś z jego "przyjaciół" nie chciał dopuścić do składania przez Jeffreya zeznań. Miliarder otaczał się bowiem wieloma wpływowymi znajomymi, takimi jak książę Andrzej, Donald Trump czy Bill Clinton.

Do aresztu trafił też Jean-Luc Brunel - francuski właściciel agencji modelek, który "po godzinach" trudnił się stręczycielstwem . Jak zeznała ofiara księcia Andrzeja (która właśnie podpisała z nim ugodę), Virginia Giuffre , Brunel miał wysłać nawet tysiąc młodych kobiet do Jeffreya Epsteina.

Francuz od kilkunastu miesięcy przebywał w areszcie w Paryżu po tym, jak aresztowano go na lotnisku tuż przed planowaną ucieczką do Senegalu. Był oskarżony o molestowanie seksualne i gwałty na dziewczynach w wieku od 15 do 18 lat.