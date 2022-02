Książę Andrzej zawarł UGODĘ z kobietą, która oskarżyła go o molestowanie! "Przekaże ZNACZNĄ DAROWIZNĘ"

znalezione 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 9 Odpowiedz

Jestem naprawdę zmęczony słuchaniem od tej kobiety o tym, jak została „handlowana” i jak była „niewolnicą seksualną”. Mam ogromną sympatię do kobiet, które są przemycane w celach seksualnych. Są przetrzymywani wbrew swojej woli w często przerażających warunkach, bici, gwałceni, straszeni śmiercią. Powiedziano im, że ich rodziny zostaną zabite, jeśli uciekną. Według jej własnych oświadczeń, ta kobieta pojechała na wyspę Epstiena na imprezę, a następnie sprzedała swoje ciało, aby zostać i cieszyć się blichtrem i czarującym życiem bogatych. Nikt jej tam nie zmuszał. Nikt nie zmuszał jej do pozostania. Nie bito jej ani nie grożono jej, podobnie jak jej rodzina. Mogła odejść w każdej chwili. Jej historia o byciu z księciem Andrzejem jest jeszcze mniej wiarygodna. Po spędzeniu mniej więcej roku z Epsteinem opisuje swoje spotkanie z Andrew, jakby była nieśmiałą dziewicą, przerażoną, że poproszono ją o seks z jakimś mężczyzną. Co? Potem mówi, że zapłacono jej za to 15 000 dolarów!! Uważam, że najlepiej opłacani eskorty na świecie dostają może 2000 dolarów za wieczór. A poza tym, czy nie była „niewolnicą seksualną”? Dlaczego miałaby mieć płacone za uprawianie z nim seksu? Myślę, że ona po prostu ciągle narzeka na to, ponieważ utrzymuje ją w centrum uwagi i ma nadzieję, że zarobi na tym pieniądze. Przeszła już wiek przyzwolenia i nikt jej do niczego nie zmuszał. Nikt jednak nie zadaje jej trudnych pytań, ponieważ jest „ofiarą”.