TVP BRONI oskarżonego o gwałt księcia Andrzeja: "NIE WIERZYĆ KOBIETOM. Został osądzony, zanim zapadł wyrok"

Aaannn

Zgadzam się, że mężczyźni są często oskarżani bezpodstawnie, ale tutaj to zupełnie inna sprawa! Cała ta wyspa Epsteina i wszyscy świadkowie to chyba dużo dowodów? Zabierano tam nieświadome nastolatki, które w większości przypadków miały jakieś problemy w życiu i brak pieniędzy. Nie wspomnę już o tym jak naiwni ludzie potrafią być w tym wieku i wierzą we wszystko co proponują im dorośli... To tak jak "sen amerykański" - kochasz Amerykę i wszystko co o niej mówią dopóki nie odwiedzisz i nie zobaczysz jak żałośnie wygląda rzeczywistość.