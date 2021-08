Książę Andrzej oficjalnie POZWANY ZA MOLESTOWANIE NIELETNIEJ! "Wyrządził nieodwracalną krzywdę"

xYz 15 min. temu zgłoś do moderacji 18 8 Odpowiedz

Mi się wydaje że to jest bardzo prawdopodobne że Epstein po prostu płacił jej wtedy za usługi seksualne dla Vipów, na które ona się godziła i wtedy było ok bo bogate towarzystwo, pieniądze, modne ciuchy a teraz kiedy dojrzała stwierdziła ze właściwie to było molestowanie. Podobnie jak uważam że ofiary Winsteina w większości same wskakiwały mu do łóżka bo liczyły na role i karierę a kiedy nie wyszło to nagle że były molestowane. Nie bronie gwałcicieli bo to coś okropnego, podobnie jak handel ludźmi ale jakoś mi sie nie składa wersja że ofiara handlu ludźmi pozuje uśmiechnięta do zdjęcia z gwałcicielem . A jej na tym zdjęciu aż się oczy śmiały. Sami przyznacie że jest mnóstwo takich kobiet przez które te prawdziwie skrzywdzone nie są słuchane.