Caitlyn Jenner NIE MA KONTAKTU z Kris Jenner! "Rozmawia z nią mój menadżer. To smutne"

Caitlyn Jenner (kiedyś Bruce) i Kris Jenner poznali się podczas randki w ciemno. Oboje mieli już wtedy czworo dzieci, a po niespełna 6 miesiącach wzięli ślub. W ciągu 22 lat małżeństwa powitali na świecie dwie córki, Kendall i Kylie . Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia .

Właśnie kończyłam 40 lat i spotkałam Kris na randce w ciemno. Zauroczyliśmy się w sobie już pierwszego dnia. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Sądzę, że tak. Byłam pod wrażeniem jej życia, miała czwórkę dzieci i ja też. Pobraliśmy się pięć i pół miesiąca później. To było bardzo szybkie - powiedziała Caitlyn w wywiadzie dla "This Morning".