Całuśni Anna i Robert Lewandowscy życzą fanom wesołych świąt (FOTO)

Agata 40 min. temu zgłoś do moderacji 52 7 Odpowiedz

Jesli jest tu ktoś samotny jak Ja połączymy się myślami i pamiętajcie Święta to nie osoby ktore nas otaczają nie śnieg nie piekna choinka nie prezenty Święta to czas zadumy nad życiem Nie martwimy się o dobra materialne a o dobra duchowe Kochajmy się wzajemnie bądźmy dla siebie życzliwi nawet jeśli się nie znamy wtedy Bog sie narodzi w naszych sercach a o to właśnie chodzi Kochajmy się i szanujmy w tym zagubionym złym Świecie pełnym trosk i zmartwień