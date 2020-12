Książę Harry, Meghan i Archie pozdrawiają z rodzinnej kartki świątecznej (FOTO)

Ania 53 min. temu zgłoś do moderacji 37 17 Odpowiedz

On ma swoje za uszami, ale jedyny normalny z całych Royalsow. Zakochał się w kobiecie, która media, a zwłaszcza te brytyjskie ( znane ze swojej brutalności i nienawiści), uśmierciły za życia. Ciagle porównywania do Kate, mowa nienawiści rasizm. Jemu matkę zabili, a z ta byłoby tak samo. Bardzo dobrze, ze mieszkają w Stanach. Niech wychowują dziecko bez tego całego sztucznego blichtru, niech tapla się w błocie i niekoniecznie musi iść do Eaton. Każdy mężczyzna, który kocha kobietę powinien dbać o jej bezpieczeństwo. Ten, kto choć trochę się interesują Anglia, wie ze ucieczka była jedynym rozwiązaniem dla zapewnienia jego rodzinie względnego spokoju.