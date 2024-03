Cameron Diaz "w tajemnicy" została matką po raz DRUGI! 51-letnia aktorka ujawniła płeć i imię pociechy

boom 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

No niby fajnie, potrafie zrozumiec chec posiadania potomstwa,ale...ale dla mnie korzystanie z surogatki to taki troche handel dziecmi i wykorzytywanie innych, biednych kobiet jako inkubatora!!! Sorki,ale tak to widze.