Dawno niewidziana Cameron Diaz "przyłapana" na pogawędce na parkingu. Emerytura jej służy? (ZDJĘCIA)

Dla Cameron Diaz drzwiami do świata Hollywood okazał się występ u boku Jima Carreya w filmie "Maska". W kolejnych latach aktorkę można było oglądać zarówno w komediach, takich jak m.in. "Mój chłopak się żeni" i "Sposób na blondynkę", jak i poważniejszych produkcjach. Amerykanka ma na swoim koncie głośne role w "Być jak John Malkovich", "Vanilla Sky" czy "Bez mojej zgody". Co ciekawe, jest jedną z tych gwiazd, które mogą pochwalić się nominacją do Złotych Globów i jednocześnie statuetką Złotej Maliny.