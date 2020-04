Cameron Diaz pierwszy raz o macierzyństwie: "To NAJLEPSZA RZECZ, jaka mnie w życiu spotkała"

Brave Girl 48 min. temu zgłoś do moderacji 29 9 Odpowiedz

Macierzyństwo jest cudem, ale fajne jest tylko gdy masz opiekę, twój Mąż albo ty dużo zarabiacie - możesz wynająć Nianię, albo dwie, albo gdy masz udaną Rodzinę, która cię wspiera w trudnych chwilach, których jest cała masa : ((( Dzisiaj rodziny odżegnują się od siebie, mało która matka chce ci pomóc, o teściowej nie wspomnę... dźwigasz nagle ciężary na swoich barkach, które miały rozbić się na kilka osób, a tu cała przysłowiowa "wioska" daje dyla : (((( Mój Synek na początku też dużo spał po urodzeniu, a potem.... zaczął się sajgon - płacz ponad 8 h dziennie, high need - chyba extreme need baby, sic! ; ) Budzenie się w nocy 5-6 razy... masakra... : ((( zero pomocy własnej mojej matki, teściowej, nawet siostry, która się wypięła jako bezdzietna singielka, nieco zazdrosna, a została jego matką Chrzestną... oczywiście nie było funduszy na nianię, ja z maleństwem kilka lat po kilkanaście godzin razem...jak ja przeżyłam to nie wiem.... to jest BOHATERSTWO, nie sam poród...Naprawdę uważam, ze Mamy powinny dostawać za to emeryturę - samo nic się nie robi, a zapiernicz w porównaniu z pracą zawodową jest GIGANTYCZNY!!! Brawa dla wszystkich Mam - podziwiam Was : ))) I żeby uprzedzić hejt - tak, pracuję teraz zawodowo, ale mam masę koleżanek, które nie chcą, albo nie mogą wrócić do pracy - czasem żadna praca na nie nie czeka!