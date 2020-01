Cameron Diaz urodziła! Zdradziła płeć i imię dziecka

sis 58 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

byla w ciazy na zdjeciach widac slepe kury z was, surogatka hahah i jakby i nawet i co wam do tego stac maja legalnie to biora a nie w pl jak zwykle kazdy patzy na kazdego i chcialby ta osobe powiesic jak dziecko nawet z pomoca invitro sie urodzi wstyd POLSKO!!! "kraj piekny ale ludzie to k....y"