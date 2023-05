RZADKI WIDOK: Naturalna Cameron Diaz szwenda się po Manhattanie z mężem i trzyletnią córką (ZDJĘCIA)

W tym roku Cameron postanowiła zrobić niespodziankę fanom i powrócić w chwale na wielkie ekrany za sprawą Jamiego Foxxa, który namówił ją do zagrania u jego boku w przygotowywanej w Londynie dla platformy Netflix komedii akcji "Back in Action". Na planie doszło jednak do incydentu z udziałem aktora, który na tyle zniechęcił 50-latkę do siebie, że po zakończeniu zdjęć zamierza wrócić na emeryturę. Będący gwiazdą i producentem wykonawczym obrazu Foxx wpadł ponoć w szał, który zaowocował zwolnieniem szeregu osób, w tym innego producenta wykonawczego, swojego kierowcy oraz dwóch (!) reżyserów.