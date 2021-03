Cara Delevingne miała depresję i myśli samobójcze: "Pomysł związania się z kimś tej samej płci był dla mnie NIESMACZNY"

Za sprawą głośnego wywiadu Meghan Markle i księcia Harry'ego z Oprah Winfrey w mediach rozgorzała dyskusja na temat bagatelizowania problemów natury psychicznej wśród osób publicznych. Przypomnijmy: Eksksiężna wyjawiła, że życie na świeczniku i przestrzeganie sztywnych norm do tego stopnia ją przerosło, iż zaczęła zmagać się z myślami samobójczymi.

Teraz na odwagę zebrała się Cara Delevingne . Modelka wywodząca się ze szlacheckiej brytyjskiej rodziny postanowiła opowiedzieć Gwyneth Paltrow w podcaście dla Goop o trudach pogodzenia się z własną seksualnością i krętej drodze do samoakceptacji. Delevingne dokonała coming outu jako osoba panseksualna w 2017 roku.

Dorastałam w staromodnym gospodarstwie domowym. Nie znałam nikogo, kto byłby gejem. Nie wiedziałam, że to istnieje i właściwie myślę, że dorastając, nie zauważyłam, nie wiedziałam, że właściwie jestem homofobką - wyjawiła.

Pomysł związania się z kimś tej samej płci, sam w sobie był dla mnie niesmaczny. Pomyślałam: "O mój Boże, nigdy bym tego nie zrobiła, to obrzydliwe".

Nieustające tłumienie swoich potrzeb doprowadziło do traumatycznych doświadczeń w procesie odnajdowania swojej tożsamości.

Naprawdę walczę z ogromną depresją i miałam samobójcze myśli w niektórych momentach mojego życia, ponieważ tak bardzo się wstydziłam, że kiedykolwiek taka byłam - powiedziała Cara. Myślę, że popełniłam wewnętrzne samobójstwo tamtej dziewczyny. Ale w rzeczywistości była to ta część mnie, którą tak bardzo kocham i akceptuję jednocześnie. Wciąż jest część mnie, która myśl: " Och, chciałabym być po prostu hetero" . To naprawdę skomplikowane.

Jedna z najpopularniejszych modelek na świecie przyznała, że najbardziej uciążliwe były dla niej próby dopasowania się do koleżanek z branży.

Byłam bardzo nieszczęśliwa i nie podążałam za prawdą, zwłaszcza, jeśli chodzi o bycie modelką. Ta cała sprawa pasowania do jakiegoś pudełka – jestem osobą androgyniczną. Uwielbiam być kobietą, ubierać się i robić to wszystko, ale uwielbiam też być szorstkim "mężczyzną". Czuję się o wiele bardziej komfortowo w płynności tego, czym jest bycie tylko człowiekiem i prawie zwierzęciem. Zaufać własnym instynktom, to jest ważne - zakończyła.