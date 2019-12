Cara Delevingne wyznaje miłość Ashley Benson na Instagramie: "Czuję się, jakbym Cię znała całe życie"

Choć niedawno pojawiły się plotki, jakoby w ich związek wkradł się kryzys , to najwyraźniej okazały się one przedwczesne. Na koncie Cary Delevingne na Instagramie pojawiły się bowiem życzenia, które modelka złożyła publicznie swojej ukochanej . Jednocześnie opublikowała galerię ich wspólnych zdjęć , które wprawiły jej obserwujących w zachwyt.

Wszystkiego najlepszego Ashley! Jest wiele rzeczy, które mogłabym teraz napisać, ale to co kocham w Tobie najbardziej to to, że wcale nie muszę tego robić. Sama doskonale WIESZ o czym mówię i to się liczy. Jesteś moją ostoją, moim bezpiecznym miejscem. Pozwalasz mi się wygłupiać i zaszaleć, ale jednocześnie jestem wolna, silna i ciekawa świata. Czuję się, jakbym znała Cię całe życie. Jestem bardzo dumna, że stałaś się tym, kim zawsze chciałaś być. Kocham Cię nad życie - napisała Cara Delevingne na Instagramie.