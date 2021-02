Cardi B pokazuje się bez grama makijażu i gasi hejterki: "Zapytajcie siebie, s*ki, czy dobrze się czujecie w swojej skórze"

Ana 1 godz. temu zgłoś do moderacji 295 2 Odpowiedz

"Now suck dick"...je..am hahaha Nie podoba mi sie jej styl. Ani muzyka ale laska ma racje. Kobiety robia innym kobietom pieklo. To my sobe same wyznaczamy nierealne standardy wygladu, zachowania, prowadzenia domu i wychowania dzieci. Same sobie jestesmy najgorszym wrogiem.