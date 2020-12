Cardi B chwali się udekorowanym "na bogato" domem: "PIE*RZONE MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!" (FOTO)

Cardi B jest jedną z czołowych raperek. Kontrowersyjna Amerykanka dała się poznać nie tylko za sprawą rymowanych tekstów, ale i problemów z prawem oraz wyjątkowo burzliwej relacji z ojcem swojej córki, Offsetem. Choć we wrześniu 28-latka złożyła papiery rozwodowe , rodzice małej Kulture najwyraźniej znów są razem.

Cardi znana jest dodatkowo także z zamiłowania do luksusu. Raperka ma słabość do drogich aut, kreacji od znanych projektantów oraz błyskotek.

Nikogo nie powinno zatem dziwić, że święta Bożego Narodzenia była striptizerka postanowiła wyprawić "na bogato". Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Belcalis Marlenis Almanzar , bo tak naprawdę nazywa się artystka, dużą wagę przyłożyła do odpowiedniego przystrojenia swojej willi.

Nie mogę uwierzyć, że to mój dom. Jestem taka dumna. Przepraszam za bałagan, ponieważ było tu trochę pakowania. To jest piękne! O mój Boże! Chce mi się płakać. Pie*rzone marzenia się spełniają! - zachwyca się, pokazując stojące wewnątrz domu oświetlone do granic możliwości wysokie choinki.