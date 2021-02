Cardi B wspiera Polki i życzy im "silnego głosu". TVP Info grzmi: "ODURZAŁA I OKRADAŁA MĘŻCZYZN, teraz poparła Strajk Kobiet"

Koszmarek 25 min. temu zgłoś do moderacji 39 9 Odpowiedz

No niestety ale pranko tvpis działa. Naszczescie druga połowa Polaków ma mózg, i nic wam się nie uda odebrać nam wolności kiedyś było radio wolna Europa i tez każdy tylko tego słuchał nikt nie przykładał reki do propagandy i reżimu a teraz wy sprzedaliście cały honor za marne500 ale wiem po swoim koleżankom ze one się są fanatyczkami i tez sprzeciwiają się temu wszystkiemu co wyprawia pis ale fakt sprzedały się za 500 bo taka bieda w tym beznadziejnym kraju. A PiS Coz poszli bardzo w stronę konfederacji a nawet i gorzej bo nawet konfa nie poparła haraczy na media i stwierdziła ze PiS to rząd totalitarny