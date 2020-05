Carole Baskin ZOSTAŁA OSZUKANA przez dwóch YouTuberów. Udzieliła wywiadu, myśląc, że rozmawia z Jimmym Fallonem

Josh Pieters i Archie Manners napisali maila do Baskin, w którym przedstawili się jako reprezentanci firmy produkcyjnej "Invisible Object" bookującej gwiazdy do programu Fallona. Celebrytka początkowo odmówiła wywiadu, ale gdy dowiedziała się, że nie będzie dotyczył dokumentu "Król tygrysów", przystała na propozycję.

Para YouTuberów zmontowała pytania Fallona z kilku odcinków jego show, tak by pasowały do rozmowy z Carol. Podczas rozmowy na komunikatorze ZOOM, Baskin nie mogła oczywiście zobaczyć Jimmiego, ale wytłumaczono jej, że to konieczne ze względów technicznych. Później usłyszała serię pytań, które YouTuberzy odtwarzali z pliku na Ipadzie. Właścicielka azylu dla dzikich kotów chętnie opowiedziała o tym, jak spędza kwarantannę i jak opiekuje się zwierzętami.