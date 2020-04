Oskarżana o zabójstwo męża Carole Baskin wyznaje: "Don podróżował do Kostaryki W CELACH SEKSUALNYCH, kiedy miałam okres"

Na stronie Big Cat Rescue pojawił się ostatnio artykuł, w którym Carole zdecydowała się szczegółowo opisać przeszłość swojego byłego męża i łączące ich relacje. Bohaterka produkcji Netfliksa zdradziła, że Don często podróżował do Kostaryki w celach seksualnych.

Spędzał tam tydzień raz w miesiącu. Don był mężczyzną, który potrzebował uprawiać seks codziennie. Wyjeżdżał do Kostaryki wtedy, gdy miałam miesiączkę - wspomina Baskin i dodaje:

Zaakceptowałam to. Potraktowałam jako coś, z czym muszę żyć.

Na początku 1997 roku Lewis ponoć zaczął coraz poważniej myśleć o przeprowadzce do Kostaryki. Kilka dni przed zniknięciem kupił nawet bilet lotniczy, a także spakował do ciężarówki część swojego dobytku. Carole twierdzi, że Don przebąkiwał jej o sytuacjach, w których ludzie wyjeżdżający na Kostarykę znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Mężczyzna miał ponoć prowadzić szemrane interesy, co potwierdził także ówczesny adwokat pary: