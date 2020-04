TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa OBURZA SIĘ popularnością "Króla Tygrysów": "KATOWAŁ zdrowe zwierzęta, a ludzie zrobili z niego gwiazdę!"

Lord Vader 36 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Coś się Pani Krupie pomieszało z tymi gwiazdami, bo jaką to gwiazdą jest jakiś zupełnie nieznany Cordi B ?? Co do Kim Kardashian, to całym swoim jestestwem udowadnia że może pretendować co najwyżej do miana ciecia, a nigdy gwiazdy.Co do znęcania się nad zwierzakami oczywiście w pełni Panią Krupę popieram.