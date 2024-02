Caroline Derpienski BEZ sztucznych rzęs i doczepów dzieli się swoimi radami: "Każda kobieta na Instagramie powinna być FULL WYMALOWANA" (FOTO)

Nick 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

To jest kokieteria z Twojej strony. Masz twarz, która nie potrzebuje żadnego upiększania. Łagodne rysy i wejrzenie, ładna linia ust i owalu twarzy. Nawet cieplo nie widać że hej! 🙂Po co to wszystko dziewczyno?