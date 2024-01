Caroline Derpienski ZABIERA GŁOS po ujawnieniu tożsamości jej partnera-milionera: "W moich oczach jest przystojny"

Caroline Derpienski zabrała głos po ostatnich doniesieniach. W tle wywód o... "muszli"

O matko! "Czy to oznacza, że Caroline nie ma tych dolarsów w Miami, że ona nie ma bogatego partnera-milionera? Ona nas oszukała". Nie kochani, w niczym Was nie oszukałam. Jedyne, co mogłam podkręcić, to że codziennie jeżdżę Bugatti. No nikt normalny takim autem codziennie nie jeździ, szczególnie że jestem normalnym człowiekiem, który ubiera się w dresy. (...) Jestem normalnym człowiekiem, który wychował się na kartoflach - zapewnia.