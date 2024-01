Tajemniczy "Jack" od Caroline Derpienski to... Krzysztof Porowski! Co o nim wiemy?

Karolina Derpieńska z Białegostoku od dawna marzyła o popularności. Jeszcze mieszkając w Polsce, chadzała na stołeczne imprezy i robiła sobie zdjęcia z celebrytami. Niestety to nie wystarczyło, aby zyskać upragnioną sławę. Karolina nie zamierzała jednak odpuścić - poleciała do Miami i związała się z "60-letnim miliarderem".

Schodzę ze sceny, jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan (...) podchodzi i mówi: "Ale z ciebie gruba baba" (...). To jest sposób, żeby skraść kobiece serce (...) - obrazić kobietę, żeby kobieta zapamiętała twarz tego faceta, a potem po trzech tygodniach dostaję telefon od niego i już potem relacja sama się rozwinęła - opowiadała w jednym z wywiadów.

Aneta Glam demaskuje ukochanego Caroline Derpienski

W kwietniu 2023 roku Caroline twierdziła, że zaręczyła się z "Jackiem" podczas pobytu na "gorących Karaibach". W dalszym ciągu nie chciała jednak pokazać ukochanego, twierdząc, że jej partner był kiedyś znany, lecz teraz nie chce być osobą publiczną, bo to mogłoby negatywnie wpłynąć na jego biznesy. Wkrótce "do akcji" wkroczyła Aneta Glam, z którą Derpienski od dawna jest w konflikcie. "Żona Miami" ujawniła, że "tajemniczy Jack" w rzeczywistości ma na imię Krzysztof i zwróciła się bezpośrednio do niego na Instagramie.