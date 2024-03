Caroline Derpienski chwali się, co będzie nosić w Dubaju: torba Chanel, sukienka Versace i nie tylko. "Dolarsowo"? (FOTO)

Po aferze związanej z publikacją materiału Krzysztofa Stanowskiego Caroline Derpienski przyleciała do Polski, gdzie odbył się jej autorski pokaz mody. W momencie, gdy już wszystkie obiektywy fotoreporterów były zwrócone na celebrytkę, ona postanowiła jeszcze bardziej zamącić w rodzimy show biznesie. W sobotę Caroline dała do zrozumienia fanom, że w nawiązaniu do jej niesnasek z Katarzyną Nosowską składa pozew na kwotę 50 milionów złotych.