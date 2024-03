Odpicowana Caroline Derpienski chwali się pozwem na 50 MILIONÓW ZŁOTYCH. "Tego jeszcze w Polsce nie było" (FOTO)

Anonimowy 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Mądra dziewczyna , umie zagrać na nosie wszystkim. Uważają ją za głupią , a to ona wie jak grać. Atak jest pewną formą obrony i tak robi.Ale robi to tak że wszyscy wyjdą na głupków. Nie , każdy tak umie .Jej życie jej sprawa , a że sobie w mediach mówi różne rzeczy to i dobrze niech mówi. Nikt nie ma prawa osądzać innej osoby podług siebie. Udziela się w mediach i tak robi , za to ma kasę. Inni czytają i komentują też ma kasę. Esceteta escetera . Dla mnie ok. Pozdrawiam wszystkich.