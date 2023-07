TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski mówi o aferze z Katarzyną Nosowską: "Ta kobieta nie ma ZAHAMOWAŃ"

W czwartek na instagramowym profilu Katarzyny Nosowskiej pojawiło się nagranie artystki, na którym ta reklamowała jeden z roślinnych produktów w dość osobliwym przebraniu. Internauci błyskawicznie dodali dwa do dwóch i orzekli, że gwiazda sparodiowała Caroline Derpienski. Mimo że tak naprawdę nie było na pewno wiadomo, czy to celebrytka była pierwowzorem dla piosenkarki, to Derpienski postanowiła skomentować całą sprawę. W odpowiedzi nazwała Nosowską "babcią".

Part 2, ostatnia. Bo za radą pani Caroline spojrzałam w lustro, odoperowałam plastycznie twarz i idę do prawdziwej pracy, już dziś wieczorem. Skończyło się babci s**nie. Ale to po kawce, kawkach... - pisała na Instagramie.

Caroline Derpienski komentuje aferę z Nosowską

Caroline Derpieński oburza się parodią Nosowskiej

Caroline Derpienski zastanawia się nad pozwem

Na koniec Derpienski przyznała, że nie zna twórczości piosenkark i i nie ma zamiaru tego zmieniać. Katarzynę nazwała "desperatką". Zapowiedziała również, że wciąż zastanawia się nad pozwem, który skierowany będzie do firmy, których produkty reklamowała Katarzyna, a nie do samej piosenkarki.

Uważamy, że firma, płacąc i pozwalając na powstawanie reklam tego typu. Powinna odpowiedzieć prawnie. Jeżeli firma chciała promować się na moich zasięgach, to trzeba było wprost do mnie skierować zapytanie, czy zezwalam na promocję mleka kosztem mojego wizerunku. A tak bezprawnie wpakowali mleko babci bez zasięgów i oczekiwali cudów. To, co ona biedna w desperacji miała innego zrobić? - powiedziała nam Caroline.