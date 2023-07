Katarzyna Nosowska odpowiada na zaczepki Caroline Derpienski, która nazwała ją babcią (WIDEO)

Do Stanów wyjechałam 3,5 miesiąca temu. No po prostu, kiedy tylko wylądowałam w Kalifornii, w LA, to zobaczyłam nagle na tablicy moje nazwisko - Kate Nosauski i myślę sobie: "Boże, skąd oni mnie tam znają?" . Natychmiast do limo mnie wsadzili, pojechaliśmy na rozdanie Grammy, wszystko wygrałam. Nagle mi przybyło bardzo dużo followers... Mam w tej chwili, żeby nie skłamać, osiem miliardów! - mówiła Nosowska na nagraniu.

Caroline Derpienski odpowiada na przytyki "Kate Nosauski". Zrobiło się nerwowo

Czy Katarzyna Nosowska rzeczywiście parodiowała w ten sposób Caroline Derpienski , co wyraźnie sugerują media i internauci? Tego co prawda nie uściślono, ale chyba nikt już nie ma co do tego wątpliwości. Nie ma ich najwyraźniej także sama celebrytka, która skomentowała nagranie Kasi przy trzech różnych okazjach. Najpierw skomentowała post ze wspomnianym nagraniem.

Zacznijmy od tego, babciu K., że karierą na świecie nie jest liczba follow, a pozycja w branży, znajomości, eventy, w jakich bierzesz udział, twój lifestyle, sukcesy zawodowe itd. Zapewne też chciałabyś pozować na czerwonych dywanach w Cannes, być zapraszana na eventy przez matkę Elona Muska i Philippa Pleina oraz być zawsze gwiazdą pokazów w Miami, Hollywood, ale powtórzę jeszcze raz - Caroline jest tylko jedna. Każda osoba, która próbowała się na mnie wybić, dotychczas za dużo nie ugrała. Jeżeli jeden artykuł, maksymalnie dwa, wywołane przez twoją zawiść zaspokoi twoje poczucie własnej wartości, to go for it! Przykre jest czucie się przegraną babcią w swoim życiu i jednocześnie mieć marzenia rodem z Ameryki, jednak popatrz prawdzie w oczy. To, co nabełkotałaś w wideo, które mi moi fani przesłali, jest to maksimum twojej kariery w social mediach. Życzę odrobiny pokory, samokrytyki i spojrzenia w lustro oraz zajęcia się prawdziwą pracą, dzięki której może kiedyś kupisz ten wymarzony bilet do Ameryki. A ja lecę na wybieg. Wish me luck.