Katarzyna Nosowska DRWI z Caroline Derpienski! Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Katarzyna Nosowska nabija się z celebrytki

Do Stanów wyjechałam 3,5 miesiąca temu. No po prostu, kiedy tylko wylądowałam w Kalifornii, w LA, to zobaczyłam nagle na tablicy moje nazwisko - Kate Nosauski i myślę sobie: "Boże, skąd oni mnie tam znają?". Natychmiast do limo mnie wsadzili, pojechaliśmy na rozdanie Grammy, wszystko wygrałam. Nagle mi przybyło bardzo dużo followers... Mam w tej chwili, żeby nie skłamać, osiem miliardów!

Do Polski przyjechałam troszkę odpocząć, ale też bardzo chciałam namieszać w waszym, nie moim, show biznesie... Jeśli chodzi o Beyonce, to nie musiałam pójść na stadion, bo my się znamy, my się bardzo przyjaźnimy. Oczywiście, że mnie zapraszali, ale jednak zrezygnowałam (...). Ale potem się umówiliśmy, przyjechali po mnie wieczorkiem i pojechaliśmy normalnie na kebeb. Ja to skromnie, bo dbam o linię, ale Bey i Jay to żarli jak opętane! - opowiada Kaśka.