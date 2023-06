Caroline Derpienski instruuje na Tiktoku, jak się malować i WYCIERA NOS dwustuzłotowym banknotem. Boki zrywać? (WIDEO)

Ta strategia ewidentnie przynosi spodziewane rezultaty. Robiąc z siebie pośmiewisko na skalę międzynarodową, Caroline dopięła swego i jest na ustach wszystkich. Ostatnio w wielkim stylu brylowała nawet na festiwalu w Cannes otoczona pierwszoligowymi gwiazdami, na porządku dziennym dostarczając serwisom powodów do pisania na swój temat. A już kwestia tego, że mało kto ( o ile ktokolwiek ) traktuje ją poważnie, obchodzi aspirującą celebrytkę tyle co nic.

Caroline Derpienski pokazała na Tiktoku, jak się malować. W pewnym momencie wytarła nos dwustuzłotowym banknotem

Derpienski wciąż niestrudzenie pielęgnuje wizerunek skandalistki i co rusz stara się wzbudzić upragnioną sensację. Idąc tropem Paris Hilton, białostoczanka przy każdej nadarzającej się okazji chwali się majątkiem, którego udało jej się "dorobić". Co lepsze, 22-latka postanowiła zrobić swój znak towarowy z faktu bycia "utrzymanką". Ten wątek przewija się praktycznie przez każdą jej relację na Instagramie czy publikowane na TikToku wideo, co w efekcie prowokuje hejterów "gwiazdki" do komentowania i przesyłania sobie dalej jej kuriozalnego kontentu.