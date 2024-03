Caroline Derpienski chwali się torbą z krokodyla za KILKASET TYSIĘCY ZŁOTYCH i grozi: "Jak ktoś napisze coś nie tak, to POZWĘ" (ZDJĘCIA)

Caroline Derpienski to prawdziwa królowa autopromocji. Żądna rozgłosu 22-latka dopięła swego i dzięki swojemu nadzwyczajnemu uporowi jest dziś na ustach wszystkich. A już kwestia tego, że mało kto (o ile ktokolwiek) traktuje ją poważnie, obchodzi słynną atencjuszkę tyle, co nic. Sam za siebie mówi fakt, że jej profil obserwuje obecnie 8,7 mln osób, czyli o ponad 3 miliony więcej niż Annę Lewandowską .

Caroline Derpienski sprawiła sobie torbę z krokodyla. Jej cena zwala z nóg

Nowa torebka z krokodyla, bardzo rzadka i idealnie różowa - napisała na Instagramie. Wielu z Was będzie mnie pytać, jak to się stało, że zaoferowano mi tak niesamowitą i niewiarygodną torbę… Powód jest prosty. Dziękuję Abdulowi (partnerowi biznesowemu Jacka od 30 lat w Dubaju) za tak niesamowitą okazję. Skóra krokodyla lub aligatora jest zawsze najtrudniejsza do zdobycia. Życzę kolejnych lat partnerstwa sobie i Jackowi! Do zobaczenia na wielkim wydarzeniu za 2 dni (nie zapomnę Cię tu opublikować, lol), jesteś najlepszy! Kochamy Cię - dodała.