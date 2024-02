Caroline Derpienski jednak IDZIE NA WOJNĘ z Krzysztofem Stanowskim. "Bolą go CZTERY LITERY". Padają mocne oskarżenia!

W minioną sobotę Krzysztof Stanowski opublikował w serwisie YouTube wyczekiwany film o Caroline Derpienski . Ponad dwugodzinny materiał w rzeczywistości skupiał się jednak głównie na sylwetce partnera 21-latki, Krzysztofa Porowskiego . Założyciel Kanału Zero rozprawiał o kryminalnych aferach, znajomościach i ogromnym odszkodowaniu, które pochodzący z Sosnowca biznesmen otrzymał od państwa. Sama Caroline została przedstawiona w całkiem dobrym świetle . Stanowski zaznaczył, że choć dumna mieszkanka Miami żyje w swojej bańce i zdarza jej się podkoloryzować rzeczywistość, to w większości spraw nie kłamie i ma dobre serce.

Dwa dni później na Kanale Zero niespodziewanie pojawił się bonusowy materiał o Caroline , w którym zawarto m.in. pełną wersję wywiadu Stanowskiego z 21-latką. Co ciekawe, narracja dziennikarza znacznie się zmieniła . 41-latek stwierdził, że "się zagalopował" i wszystko, co Derpienski mówi o sobie jest "jednym, wielkim stekiem kłamstw" . Wspomniał m.in. o kupionych obserwatorach, rodzinie i zamieszaniu odnośnie wieku, a także zakwestionował jej rzekomo pełną sukcesów karierę modelki.

Na odpowiedź Caroline Derpienski nie trzeba było długo czekać. Partnerka 62-letniego biznesmena zarzuciła na InstaStories Krzysztofowi Stanowskiemu niekonsekwencję i hipokryzję, a także odniosła się do części kwestii, które poruszył w bonusowym materiale . Po opublikowaniu kilku emocjonalnych wpisów 21-latka postanowiła zakpić z działań dziennikarza, parodiując go z nałożonym na twarz filtrem z brodą.

Zauważcie, że w pierwszym materiale sprzed dwóch dni zrobił ze mnie biedną dziewczynkę pokrzywdzoną przez "złe potwory". Mówił, że nie jestem kłamczuchą i widzi przede mną karierę (...). Nagle po dwóch dniach (kiedy ktoś mu kasę zapewne posmarował) zwyzywał mnie od kłamczuch i oskarżył o brak kariery, to jest piękne. Poza tym oskarża mnie o bycie utrzymanką, kiedy jego żona (która lubi inne doznania - wiesz o czym mówię Stanowski) ma udziały w jego działalności na YouTube i siedzi w domu. To jak ją nazwiesz, kochany? Zaprzeczanie samemu sobie - czysta manipulacja ludźmi - rozpoczęła Caroline.

Bolą go cztery litery, bo ma 41 lat (mógłby być moim ojcem), a 21-letnia dziewczyna jeździ rolls roycem, ferrari, porsche w Miami. A on nawet jakby oczernił wszystkie młode kobiety świata (tak jak to robi ostatnio) i naopowiadałby najbardziej klikalnych bzdur dla pieniędzy bądź zgarnął do łap kolejne pieniądze z pewnej partii politycznej, zaczynającej się na P, a kończącej na S, to i tak nigdy nie miałby tak lekkiego życia jakie ja mam. Zazdrość, zawiść, obłuda. Proszę mi w majtki i w portfel nie zaglądać, tak jak to zrobiłeś Stanowski - zaapelowała 21-latka.