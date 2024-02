Krzysztof Stanowski DEMASKUJE Caroline Derpienski w nowym materiale! "Wszystko jest STEKIEM KŁAMSTW"

Na Kanale Zero opublikowano dodatkowy materiał będący bonusem do filmu Krzysztofa Stanowskiego o Caroline Derpienski . Jak wiele osób przypuszczało, ogromne zasięgi celebrytki w mediach społecznościowych są efektem kupionych obserwacji . Nieprawdą okazała się również kariera modelki , którą swego czasu chwaliła się ukochana Krzysztofa Porowskiego. Caroline kłamała nawet w kwestii swojego wieku.

Jeśli mówimy o Caroline Derpienski, to oczywiście wszystko jest jednym, wielkim stekiem kłamstw. [...] Za bardzo cenię swój czas i pracowników, aby opowiadać, że Instagram Karoliny jest kupiony, bo to jest oczywiste. Ona nie ma więcej fanów na świecie niż Penélope Cruz. Wierzcie mi, Penélope Cruz jest bardziej znana. [...] Nie jest prawdą, że jest wziętą modelką. [...]. Zresztą w kreacji Caroline Derpienski wszystko jest kitem od samego początku, bo nie jest prawdą nawet jej wiek. Przez długi czas myślano, że ona dzisiaj ma 23/24 lata, tak naprawdę urodziła się 28 września 2002 roku i posiada podwójne obywatelstwo, ponieważ urodziła się w Nowym Jorku [...] - powiedział Stanowski w najnowszym filmie.

Matka Caroline Derpienski jest wykładowczynią. Jak wyglądają ich relacje?

Jak się okazuje, matka Derpienski jest doktorem nauk humanistycznych i wykłada na uniwersytecie . Caroline wyznała, że w dzieciństwie większość czasu mieszkała u babci. Miało to wynikać z trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się jej rodzina, między innymi za sprawą niepłacenia przez ojca alimentów. Niemniej jednak młoda Karolina zawsze mogła liczyć na wsparcie babci, która, jak dowiedział się Stanowski, fundowała wnuczce podróże do Stanów Zjednoczonych . Jak obecnie wyglądają ich relacje?

Moja mama jest doktorem nauk humanistycznych, czyli pochodzę z rodziny intelektualistów, ale, niestety, takie zawody w Polsce nie są dobrze płatne. Mieliśmy na trzy osoby 2500/3000 zł na rękę. Potem, kiedy byłam w gimnazjum, moja mama straciła pracę. Wyrzucili ją i w ogóle nie mieliśmy pieniędzy. Babcia nas utrzymywała, płaciła za dwa mieszkania. Najpierw mieszkałam z babcią, bo moja mama pracowała, alimenty od ojca zostały zasądzone dopiero po latach. Także babcia była taką mamą i sama mówi, że to mnie bardziej kocha i traktuje jak córkę. [...] Mama jest ze mnie dumna, babcia nie. To ze względu na to, że od babci odwróciły się wszystkie sąsiadki i bliskie osoby. Została tylko chrzestna, która ostatnio mi naubliżała i się pokłóciłyśmy - wyznała Derpienski w rozmowie ze Stanowskim.

Caroline Derpienski twierdzi, że jej ojciec należy do sekty

W opublikowanym we wtorek materiale Derpienski wspomina również ojca , który zdradził i zostawił jej matkę. Podobno miała się do tego przyczynić druga babcia, która nie przepadała za synową. Caroline twierdzi, że jej ojciec praktykuje nietypowe wierzenia i jest osobą majętną, która prowadzi dostatnie życie z drugą żoną.

Ja pochodzę z bardzo wierzącej, katolickiej rodziny, tylko tacie coś się pomieszało w głowie. Jakieś sekty z tą nową żoną, jakieś dziwne wierzenia. Była taka sytuacja, że kierowca tira wmówił mu, że otrzyma wieczne zbawienie, jeśli wyjmie plik 10 tys. dolarów. On to zrobił i do dzisiaj myśli, że otrzyma wieczne zbawienie. Teraz przez żonę zarabia trochę mniej, ale mają dwa domy. [...] On non-stop zdradzał moją mamę i też wpływała na niego teściowa mojej mamy, która za nią nie przepadała - skomentowała celebrytka.