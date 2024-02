Caroline Derpienski nie mieszka ze swoim ukochanym. Tak naprawdę wyglądają ich apartamenty w USA (ZDJĘCIA)

Kkn 19 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

Warto zaznaczyć że "pracą" partnera Karoliny jest walka o to 20 milionowe odszkodowanie od Polski. On nigdzie nie pracuje, nie robi żadnych interesów tylko od 10 lat sądzi się z Polską. Sorry ale Glam wygrywa. Jej facet jest wykształconym naukowcem który zarabia miliony a nie siedzi i myśli jak wyciągnąć kasę z naszych podatków.