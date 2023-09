Caroline Derpienski jest związana z 60-letnim biznesmenem. Kim jest tajemniczy Jack?

Kim jest ukochany Caroline Derpienski? Tak mówiła o nim w wywiadach

Niedługo później Caroline przyznała jednak, iż tak naprawdę zmyśliła całą aferę. W rozmowie z portalem Max Models celebrytka wyznała, że "odegrała na Instagramie rolę zdradzanej kobiety" po to, by wypromować projekt mający na celu pomoc kobietom. Choć później Derpienski ponownie żaliła się na starszego partnera, ostatecznie para doczekała się szczęśliwego zakończenia. W kwietniu podczas rozmowy z reporterką Pudelka Caroline poinformowała, że po drugim rozstaniu zaręczyła się z 60-letnim ukochanym na Karaibach. Celebrytka nazwała wówczas narzeczonego "wspaniałym człowiekiem", przyznając jednak, że oboje potrzebowali trochę czasu, "by się dotrzeć". Przy okazji zapewniła też, iż jest w pełni niezależna finansowo i lubi zaskakiwać partnera drogimi prezentami.

Partner Caroline Derpienski jest od niej starszy o 35 lat. Kim jest tajemniczy Jack?

Ja miałam 18/19 lat, a mój partner jest ode mnie 35 lat starszy. Moi rodzice na początku byli zaskoczeni, trochę zmartwieni, ale kiedy go poznali, zrozumieli, że jest to ciepła osoba, która ma bardzo poukładane w głowie - wyznała nam Caroline.

Dlaczego Caroline Derpienski nie pokazuje partnera?

Mój parter powiedział: Rób, co chcesz, możesz mówić o mnie, co robimy, jaki jestem. Tylko, jak prosiłam go, żeby wstawić tę fotę razem, tak, jak wam obiecałam, to jednak powiedział, że to wpłynęłoby negatywnie na jego biznesy - powiedziała Party.