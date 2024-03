Caroline Derpienski kusi DEKOLTEM DO PASA na okładce bułgarskiego "Glamour" (FOTO)

bezguscia 43 min. temu zgłoś do moderacji 58 5 Odpowiedz

no nie dziwi mnie to akurat, w Bulgarii to dalej panune przekonanie, ze moda opiera sie na kolorze rozowym, plastikowych ustach, doczepach i tych oblesnych doczepianych rzesach. prawdziwa europa wschodnia, to i bycie utrzymanka jest tam po prostu dalej pozadane. dramatyczny kicz, ciesze sie, ze Polsce w tym momencie blizej jest juz do krajow zachodnich w poczuciu estetyki.