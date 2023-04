Caroline Derpieński ma ograniczony kontakt z mamą przez... zazdrość: "Najchętniej odebrałaby mi faceta. To TOKSYCZNA RELACJA" (WIDEO)

Współczuje 22 min. temu zgłoś do moderacji 47 2 Odpowiedz

Normalny, zdrowo myślący człowiek by w to nie uwierzył…ale miałam koleżankę na studiach, której matka non stop z nią rywalizowała. Na każdym polu. Jeśli chodzi o facetów to było aż obrzydliwe. Jak tylko złapała jaka prace na studiach, to wyprowadziła się, ale miała mocno rozwalona psychikę. Nie każdy chce, nie każdy może i NIE KAŻDY POWINIEN MIEĆ DZIECI! Co ciekawe to ta matka cały czas czuje się jak ofiara, która zła córka zostawiła. Ona zwyczajnie szuka kogoś na kim będzie mogła stosować te swoje odchyły.