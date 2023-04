Oto zwycięzcy w plebiscycie Pudelek Pink Party!

W kategorii " Wschodząca Gwiazda " wyróżniliśmy nową postać w polskim show-biznesie, która przykuwa uwagę talentem i charyzmą. W tej kategorii nominację otrzymali: Jann, Sandra Drzymalska, Sara James, Hi Hania oraz Sandra S .

W kategorii "Zaangażowanie Społeczne" redakcja Pudelka doceniła te gwiazdy, które angażują się społecznie i używają social mediów, by mówić o rzeczach ważnych, a nie tylko po to, by rozdawać kody rabatowe. Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli się: Kinga Rusin, Maja Staśko, Anna Lewandowska, Anja Rubik oraz Ewa Chodakowska.