Caroline Derpienski MOTA SIĘ, próbując zbyć pytania Krzysztofa Stanowskiego o zarobki! "A TY Z CZEGO ŻYJESZ?"

Krzysztof Stanowski wypytuje Caroline Derpienski o zarobki. Wymowna odpowiedź

Całe szczęście, że nie byłam, nie jestem i nie będę prostytutką, bo tutaj to jest najłatwiejszy zawód w Miami. 90 proc. ładnych dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Ja, chodząc na same kolacje, mogłabym wyciągać 15 tys. dolarów dziennie, mężczyźni po prostu płacą za kolację minimum 5 tys. dolarów za samo towarzystwo ładnych dziewczyn. [...] Ja nigdy nie zgodziłabym się na takie coś, ponieważ jestem osobą lojalną w związku - przekonywała Caroline.

A opowiedz mi o swoich zarobkach, z czego żyjesz? [...] No mamy YouTube, ale co jeszcze? [...] Pieniądze lubią ciszę, można się chwalić drogimi rzeczami, ale każdy niech zapamięta: "dollarsowa królowa zarabia na diamondsach". [...] No nie powiem. No na pewno dollarsy z diamondsów to tak, bo po prostu tak i tak, tak... - podsumowała.