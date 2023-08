Caroline Derpienski odpowiada WŚCIBSKIEJ "fance", dlaczego nie pokazuje zdjęć UKOCHANEGO: "A co ty taka ciekawa..."

Caroline Derpienski jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem deklarowała, że ma zamiar namieszać w polskim show biznesie. Nie da się ukryć, że jej się to udało, bo w ostatnim czasie niemal wszystkie portale rozpisały się o 22-latce. Aspirującej celebrytce udało się już wbić szpilę kilku przedstawicielkom rodzimego show biznesu. Mimo że Derpienski nie ma jeszcze takiego stażu celebryckim świecie, jak jej koleżanki po fachu - to sama chętnie je zaczepia. Udało jej się już wdać w publiczne sprzeczki między innymi z Julią Wieniawą czy Karoliną Korwin Piotrowską.

Ostatnio na jej celowniku znalazła się między innymi Anja Rubik . Caroline została zapytana przez jednego z obserwatorów, czy zna modelkę, na co ta w odpowiedzi stwierdziła, że "są w odrębnym świecie modelingu" i "nie będzie promować anoreksji". Derpienski chętnie rozmawia ze swoimi "fanami" podczas sesji "q&a", kiedy to odpowiada na ich pytania.

Caroline Derpienski ujawnia, dlaczego nie pokazuje ukochanego

To również doskonała okazja, by pochwalić się swoim majątkiem, o którym tak chętnie rozprawia. Nieco oszczędniej zaś Derpienski opowiada o swoim ukochanym - niejakim tajemniczym Jacku. Caroline kilkukrotnie wspomniała o 60-letnim wybranku milionerze, ale nie zdecydowała się go pokazać na zdjęciu . W rozmowie z "Party" ujawniła jakiś czas temu, że zdaniem ukochanego, to mogłoby negatywnie wpłynąć na jego biznesy.

Mój parter powiedział: Rób, co chcesz, możesz mówić o mnie, co robimy, jaki jestem. Tylko, jak prosiłam go, żeby wstawić tę fotę razem, tak, jak wam obiecałam, to jednak powiedział, że to wpłynęłoby negatywnie na jego biznesy - mówiła.