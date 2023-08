Monika Goździalska MIAŻDŻY Caroline Derpienski: "Mam ją w NOSIE" (WIDEO)

Dostałam tę propozycję od razu. Nie chciałam, bo dowiedziałam się, jaka jest obsada. W obsadzie są osoby, które nie mają za krzty kultury i godności. To nie jest mój poziom. To byłaby najgorsza decyzja w moim życiu. Produkcja chciała, abym na swój koszt 40 osób zaprosiła do Miami. Mam to na piśmie. I zero wynagrodzenia (…) – mówiła Caroline w rozmowie z Pudelkiem.